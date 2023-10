Jung, schön und reich: Harry Styles toppt sie alle

Sänger Harry Styles (29) ist zum zweiten Mal in Folge zu Großbritanniens reichstem Jungstar unter 30 Jahren gekürt worden. Mit einem Vermögen von rund 200 Millionen Euro führt er damit laut "Daily Mail" die Geld-Rangliste der Jungen und Reichen des Königreichs vor Sängerin Dua Lipa (28, 95 Millionen Euro) an. In den Top Ten der Sprösslinge reicher und berühmter Eltern nimmt Brooklyn Beckham (24), Sohn seiner schwerreichen Eltern David (48) und Victoria Beckham (49), mit einem Vermögen von jetzt mehr als 10 Millionen Pfund (11,5 Millionen Euro) die Spitzenposition ein.

Zwei Jahre lang hat Harry Styles die Welt mit seiner "Love on Tour" beglückt und nicht nur weibliche Fans in aller Welt verzückt. Vor kurzem bezeichnete ihn das legendäre "Rolling Stone"-Magazin sogar als neuen "King of Pop", was nicht nur bei Michael Jacksons Familie für Diskussionen sorgte. Sein Vermögen hat der derzeit begehrteste Sänger des Planeten jedoch nicht nur mit seinen musikalischen Erfolgen angehäuft.

Viel Geld spülten auch ein monströser Fünf-Filme-Vertrag mit Marvel in der Rolle des Eros Starfox, eine erfolgreiche Modelkarriere mit einem lukrativen 9-Millionen-Euro-Deal mit Gucci und seine eigene Kosmetik-Linie "Pleasing" in die Kasse.

Auffällig: Auch die übrigen Top-Ten-Plätze der U30-Geld-Rangliste werden von britischen Pop-Künstlern dominiert - ob Dua Lipa auf Platz zwei oder Styles' ehemaliger One-Direction-Kollege Zayn Malik (30) auf Platz fünf. Erst auf Rang neun und zehn folgen mit Tom Holland (27, "Spider-Man") und Millie Bobby Brown (19, "Stranger Things") die ersten Leinwand-Stars. Im internationalen Vergleich bleibt Kylie Jenner (26) mit einem Vermögen von gut 880 Millionen Euro die unangefochtene Nummer eins unter den U30-Promis.

Im englischsprachigen Raum nennt man sie die "Nepo Babys": Töchter und Söhne reicher und berühmter Promis, die ihren eigenen Erfolg nicht nur, aber auch ihren Eltern verdanken. Beckham-Spross Brooklyn hat in diesem Jahr erstmals die 10-Millionen-Pfund-Marke durchbrochen und führt die Jung-und-reich-Rangliste an. Papa David schwimmt als Besitzer des Fußball-Clus Inter Miami, der unter anderem Weltfußballer Lionel Messi (36) beschäftigt, weiter auf der Dauer-Erfolgswelle. Mutter Victoria glänzt unter anderem als erfolgreiche Modeschöpferin. Vielleicht auch deshalb konnte Brooklyn jüngst hochdotierte Verträge mit Tiffany & Co, Pepe Jeans und der Pflanzenmilch Silk unterzeichnen. Auch seine vielgeklickten Kochvideos (16,3 Millionen Follower auf Instagram) tragen zu Brooklyns Vermögen bei. Bis zum Vermögen seiner Eltern und Schwiegereltern ist es allerdings noch ein weiter weg: David und Victoria Beckham vereinen mehr als 420 Millionen Euro auf sich, die Eltern seiner Ehefrau Nicola Peltz(28) sind etwa 1,4 Milliarden Euro schwer.

spot on news