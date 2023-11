Juden-Hass in Deutschland - Habeck droht und macht Knallhart-Ansage

„Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner!“ - sagt Habeck in einem Video, das inzwischen rund drei Millionen mal aufgerufen wurde. „Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort.“ Unmissverständlich macht Robert Habeck auch klar, was diejenigen zu befürchten haben, die den Hamas-Terror in Deutschland feiern:

„Das Verbrennen von israelischen Fahnen ist eine Straftat, das Preisen des Terrors der Hamas auch. Wer Deutscher ist, wird sich dafür vor Gericht verantworten müssen. Wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden.“

Der islamistische Antisemitismus dürfe zudem nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch einen in Deutschland verfestigten Antisemitismus gibt, auch wenn sich Rechtsextreme aus taktischen Gründen jetzt zurückhielten, um gegen Muslime hetzen zu können, sagte Habeck.

„Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken, und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten.“ Antikolonialismus dürfe nicht zu Antisemitismus führen. Der Tod und das Leid, das über die Menschen im Gazastreifen komme, sei schlimm. „Systematische Gewalt gegen Jüdinnen und Juden kann damit dennoch nicht legitimiert werden“, sagte Habeck.