Jennifer Aniston trauert: Matthew Perry war ihr "kleiner Bruder"

Matthew Perry (1969-2023) ist Ende Oktober im Alter von 54 Jahren verstorben. Nun hat sich auch erstmals sein "Friends"-Co-Star Jennifer Aniston (54) ausführlich geäußert. Nach dem Bekanntwerden der schlimmen Nachricht hatten seine Kolleginnen und Kollegen in einem gemeinsamen Statement zunächst erklärt, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt melden wollten.

"Oh Mann, das hat tief getroffen", schreibt Aniston bei Instagram zu einem gemeinsamen Bild, das sie hinter den Kulissen der Kultserie zeigt. Sich von "unserem Matty" verabschieden zu müssen, habe für sie "eine wahnsinnige Welle von Emotionen, die ich noch nie zuvor erlebt habe", mit sich gebracht.

Jeder müsse in seinem Leben Verluste durchmachen, sei es wegen der Liebe oder eines Todesfalls. "Die Fähigkeit, wirklich in dieser Trauer zu verweilen, ermöglicht es einem, die Momente der Freude und Dankbarkeit dafür, jemanden so sehr geliebt zu haben, zu spüren. Und wir haben ihn zutiefst geliebt. [...] Es waren immer wir sechs". Aniston meint damit den Hauptcast von "Friends" - neben ihr und Perry gehören dazu auch David Schwimmer (57), Lisa Kudrow (60), Courteney Cox (59) und Matt LeBlanc (56). Auch Cox, LeBlanc und Schwimmer haben sich bereits kürzlich bei Instagram verabschiedet. Aniston bezeichnet das Gespann als "ausgewählte Familie".

Ihr "Matty" habe es geliebt, Menschen zum Lachen zu bringen. "Wie er selbst sagte, dachte er, er würde sterben, wenn er das 'Lachen' nicht hörte. Sein Leben hing buchstäblich davon ab. Und Junge, ist ihm genau das gelungen. Er brachte uns alle zum Lachen." Auch über die Textnachrichten zwischen den beiden habe sie zuletzt "lachen, weinen und dann wieder lachen" müssen. Sie wolle die Nachrichten niemals löschen und veröffentlichte als Beispiel auch eine davon. "Dich zum Lachen zu bringen, hat mir den Tag versüßt. Es hat mir den Tag versüßt", schrieb Perry. Aniston antwortete damals: "Och, das erste von Tausenden Malen..."

Die Schauspielerin schließt mit den passenden Worten: "Matty, ich liebe dich so sehr und ich weiß, dass du jetzt vollkommen in Frieden bist und keine Schmerzen mehr hast. Ich rede jeden Tag mit dir. [...] Ruhe, kleiner Bruder. Du hast mir immer den Tag versüßt ..."

