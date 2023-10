Für ihren speziellen Tag trug die Moderatorin einen Traum aus weißem Tüll mit Perlendetails von der Designerin Vivien Wulf. Ein atemberaubender Anblick – besonders für Bräutigam Johann. „Er hat mich gesehen und dachte genau das, was Aneta Sablik für uns gesungen hat: ‚…I could stay awake just to hear you breathing‘“, verrät Jana. Das Schönste aber sei für sie, dass sie die Zeit hatten, jeden Moment voll zu genießen. „Wir sind unendlich dankbar, diese Erinnerungen nun für immer zusammen mit unseren liebsten Menschen im Herzen zu haben!“

Gerade nimmt sich das frischgebackene Brautpaar eine kleine Auszeit – so richtig in die Flitterwochen gehe es aber erst Ende des Jahres. „Zum Camping-Urlaub nach Neuseeland! Wir lieben das Abenteuer und die Natur in Ozeanien!“, verrät Jana Azizi.

Na das klingt doch noch nach einem unvergesslichen Honeymoon-Urlaub!