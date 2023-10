Mit Jessi fühlt sich Hanna offensichtlich sehr wohl. Sie können zusammen lachen, haben gute Gespräche und auch die Küsse gefallen. Doch da sind ja noch so viele andere Frauen.

Abends nimmt die Princess die Blondine Paula zur Seite, um in einem Gespräch unter vier Augen herauszufinden, ob da noch mehr ist. Ganz klar, auch hier kribbelt es ganz gewaltig und Hanna ergreift die Gelegenheit. „Du riechst heute wieder sehr gut“, beginnt sie und nutzt die Gelegenheit, Paula noch näher zu kommen. Eine Prinzessin, die weiß, was sie will.

Doch natürlich bleiben die Küsse nicht lange geheim. Wie Jessi und Paula mit der Situation umgehen und was die anderen Frauen dazu sagen, kann man sich jederzeit auf RTL+ ansehen.

(apa)