Ist er der Neue von Sophia Turner?

Mädelsabende mit ihren berühmten Freundinnen Taylor Swift (33) und Blake Lively (36), Besuche im NFL-Stadion und nun ein neuer Mann: Sophie Turner (27) stürzt sich seit der überraschenden Trennung von Noch-Ehemann Joe Jonas (34) in ein Abenteuer nach dem anderen. Nun wurde die aus "Game of Thrones" bekannte Schauspielerin auf einer Straße in Paris in den Armen eines anderen Mannes gesichtet. "The Sun" liegen entsprechende Bilder vor.