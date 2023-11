Der israelische Trickfilmregisseur Yoni Goodman zeigt darin, wie die 12- und 16 Jahre alten Jungen aus dem Kibbutz Nir Oz entführt wurden. Der 80 Sekunden lange Trickfilm „Disaster“ (Katastrophe) zeigt, wie die Brüder, die allein zu Hause waren, am 7. Oktober früh morgens von Raketenalarm und Raketenangriffen geweckt werden. „Sie liefen in den Schutzraum“, erzählt ihre Mutter Renan Gome. „Sie riefen mich an, zu Tode erschrocken, und sagten, dass sie hören, wie jemand in unser Haus einbricht.“

Einer der beiden habe vergeblich versucht, die Tür des Schutzraumes zuzuhalten. „Das letzte, was ich hörte, war mein jüngster Sohn, der sagte: Nehmt mich nicht, ich bin zu jung.“

In dem Trickfilm sieht man, wie die beiden Jugendlichen von bewaffneten Hamas-Terroristen über ein Feld weggeführt werden. Insgesamt seien 70 Einwohner von Nir Oz in den Gazastreifen entführt worden. Sie denke an ihre Söhne, die vermutlich irgendwo in einem dunklen Raum festgehalten würden. „Ich hoffe, sie sind zusammen, und stärken sich gegenseitig.“

Lese-Tipp: Für wen Shani Louks Mutter Ricarda jetzt weiterkämpfen will