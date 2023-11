Ist der Schwimmbadbesuch im Moment gut für die Immunabwehr, oder sollten wir besser davon absehen, um uns nicht anzustecken?

Nass aus dem Becken steigen und sich vielleicht nicht schnell genug abtrocknen, werden wir dann aktuell direkt krank?

„Nein, so schnell geht das nicht. Das wäre eine Vermeidungsstrategie, die so nicht aufgeht“, so der Experte. Dr. Specht rät gesunden Menschen zum Schwimmbadbesuch. Wichtig sei nur, besonders auf Hygiene zu achten und mehr Abstand zu halten, um sich nicht anzustecken. „Außer bei einer akuten Erkältung spricht nichts gegen den Schwimmbadbesuch“, so der Mediziner klar.

Lese-Tipp: Eltern aufgepasst! Das sind die 5 schlimmsten Fehler beim Schwimmen lernen