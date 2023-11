"Hubert ohne Staller": Neuer Fernsehfilm zur Serie im neuen Jahr

Zur beliebten Comedy-Krimiserie "Hubert ohne Staller" im Ersten gibt es bald wieder einen neuen Fernsehfilm. "Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah" wird am 3. Januar 2024 ab 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. In der ARD-Mediathek wird der Film ab dem 25. Dezember 2023 zur Verfügung gestellt. Es ist bereits die vierte 90-minütige Fernsehauskopplung.

Seit Anfang November können Zuschauerinnen und Zuschauer die elfte Staffel der deutschen Krimi-Serie rund um Christian Tramitz (68) und Michael Brandner (71) im TV verfolgen. Auch Staffel zwölf lässt nicht mehr lange auf sich warten: Die Dreharbeiten dafür seien erst kürzlich beendet worden, gab der Sender bekannt.

Die Polizisten Hubert (Christian Tramitz) und Girwidz (Michael Brandner) aus Wolfratshausen entdecken bei einer gemeinsamen Bergtour in Ödweil zwei Leichen. Eine davon liegt auf der deutschen, die andere auf der österreichischen Seite des Grenzsteins. Sie versuchen, die tote Person auf ihrer Seite über die Staatsgrenze hinüberzurollen, werden jedoch von der österreichischen Alpinpolizei ertappt.

Die Beamtinnen Susanne Gabler (Doris Schretzmayer) und Franziska Haas (Marlene Morreis) wollen sich um die österreichische Leiche kümmern, während das deutsche Duo sich der anderen widmet. Ihre Vorgesetzten ordnen jedoch an, dass die beiden Ermittlerpaare an dem Fall zusammenarbeiten sollen. Was anfangs aufgrund persönlicher Differenzen unmöglich erscheint, entwickelt es sich zu einer Geschichte, in der auch die Liebe eine Rolle spielt.

Die zwölf Folgen der elften Staffel laufen jeden Mittwoch ab 18:50 Uhr im Ersten.

spot on news