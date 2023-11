Ob knusprige Pommes oder geröstetes Gemüse: Mit der Heißluftfritteuse AF400EU Foodi Max Dual Zone von Ninja lassen sich fettarme Speisen gleich in doppelter Menge zubereiten. Das Modell kommt mit zwei Frittierkörben – was für große Haushalte optimal ist. Ordentliche Mengen sind so in kurzer Zeit gleichzeitig servierbereit.

Größe: je 9.5 Liter-Behälter

je 9.5 Liter-Behälter Besonderheiten: zwei unabhängige Garzonen, Multifunktionalität

zwei unabhängige Garzonen, Multifunktionalität Leistung: 2.470 Watt

Unsere Deal-Einschätzung: Die Heißluftfritteuse von Ninja gibt es bei Media Markt 40 Prozent günstiger. Das bedeutet: Mit 149 Euro bleiben knapp 100 Euro im Portemonnaie verschont. Ein Preisvergleich im Netz zeigt jedoch, dass hier kein Bestpreis vorliegt. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die preisliche Differenz zwischen dem Bestpreis von QVC und den Kosten bei Media Markt lediglich bei 10 Euro liegt.