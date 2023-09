Der Regisseur der Doku ist Matthias Freier, der Stiefsohn der Frau, dank der Reinstrom damals gefasst wird: Marianne Atzeroth-Freier. Im Film, der beim diesjährigen Hamburger Filmfest uraufgeführt wird, geht es um die Geschichte der Polizistin. Sie beginnt damals gegen den Widerstand ihrer männlichen Kollegen zu ermitteln. Der Regisseur erzählt im Gespräch mit RTL: „Mir war wichtig, den Fall so zu erzählen, wie er in ihr Bewusstsein getreten ist. Sie war eine ganz stille und zurückhaltende Frau. Sie hat immer probiert, sich nicht in den Vordergrund zu stellen. Und sie hat eben diese weiblich konnotierten Sachen gehabt wie Zuhören, den Angehörigen zugehört – und so den Fall gelöst." Polizistin Atzeroth-Freier tut, was ihre männlichen Kollegen nicht tun – sie bleibt hartnäckig, recherchiert neben ihrer normalen Dienstzeit und so kommt sie Reinstrom auf die Spur.