Gründerin erzählt im Interview: So gelang ihr der Einstieg in die Selbstständigkeit

Fatma Kaya hegte schon lange den Wunsch, sich selbstständig zu machen.

In die Tat umgesetzt hatte sie dieses Ziel allerdings erst im September 2022. Jetzt arbeitet sie im Artist und People Management. Auch um andere Gründer kümmert sie sich. So bereitet sie zum Beispiel ihre Kunden für deren Auftritt in "Die Höhle der Löwen" vor. Im RTL-Interview erzählt sie, wie ihr der Weg in die Selbstständigkeit gelang und gibt Tipps für andere Frauen, die gründen wollen.