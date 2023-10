"Großstadtrevier": Maria Ketikidou feiert ihr 30-jähriges Jubiläum

Es war Anfang 1994 als Schauspielerin Maria Ketikidou (57) als Hariklia "Harry" Möller in der achten Staffel der Kultserie "Großstadtrevier" (neue Folgen ab 9.10., 18:50 Uhr, das Erste) zum ersten Mal in der Folge "Kein Tag wie jeder andere" auftauchte. Jetzt, knapp 30 Jahre später, feiert sie in der am Montag startenden 36. Staffel ihr großes Jubiläum. "30 Jahre - Wahnsinn! Die sind wie verflogen, weil wir uns immer weiterentwickelt haben und doch treu geblieben sind", erklärt Ketikidou zu ihrem "runden Geburtstag" dem Sender. Das Team der Serie sei für sie "wie eine Familie", darum sei sie so lange und so gerne dabei.