Goodbye Deutschland: Danni Büchner legt sich für ein neues Lebensgefühl unters Messer

Daniela Büchner steht kurz vor einer großen Veränderung. Die 45-Jährige, die in den letzten Monaten 15 Kilo abgenommen hat, plant eine Schönheitsoperation. Schon in wenigen Tagen wird Büchner, die sonst auf ihrem Instagram-Kanal ihre Fans zur Selbstliebe und Selbstakzeptanz ermutigt, ihre Brüste vergrößern lassen. Wie passt das zusammen?

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin sieht dabei keinen Widerspruch zu ihrem Plädoyer für Selbstliebe. Sie argumentiert, dass Selbstliebe von innen kommt und nicht von der physischen Erscheinung abhängt. Ihrer Meinung nach würde eine Ablehnung jeglicher Veränderungen bedeuten, dass man auch auf das Färben der Haare, das Lackieren der Nägel oder das Schminken verzichten müsste.

Die Mutter von fünf Kindern, die drei davon gestillt hat, plant, ihre Brüste von Körbchengröße A auf C zu vergrößern und straffen zu lassen. Die Operation findet in einer Schönheitsklinik in Nürnberg statt. Trotz ihrer Entscheidung treibt natürlich auch Danni die Frage um, ob alles gut gehen wird. Wie die Geschichte ausgeht, sieht man bei "Goodbye Deutschland - die Auswanderer" um 20.15 Uhr bei VOX und jederzeit auf RTL+.

(apa)