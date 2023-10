I kissed a girl – and I liked it. Erst küssen sie sich lange und ausgiebig mit Zunge, dann greift Giulia Siegels Knutschpartnerin ihr auch noch beherzt ins Dirndl-Dekolletee. Zuvor hat die Frau, die laut Bericht der Bild Bianca heißt, Giulias Hände mit einem Schal an einem Balken festgebunden. Eine wahrhaft fesselnde Begegnung – nicht nur für die 48-jährige Siegel-Tochter, sondern auch für die Umstehenden, die Zeugen der Zärtlichkeiten werden.

Aber alles halb so wild, betont Giulia auf Nachfrage der Bild. Denn für ihren Ludwig sei es kein Problem, wenn sie mit Frauen knutscht. Sie habe von ihm eine Art „Freifahrtschein“ bekommen, weil „Frauenküssen zählen nicht als Fremdgehen bei uns“. Mit ihren Geschlechtsgenossinnen dürfe sie laut Ludwig „alles machen“. Was Giulia offenbar gerne ausnutzt, denn sie findet: „Frauen zu küssen ist einfach etwas total Schönes.“

