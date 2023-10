Forscher mit bahnbrechendem Erfolg: Ist das der Code für ein langes Leben?

Gesund alt werden – davon träumen viele! Aber wie stellen wir das am besten an? Was schwedische Forscher jetzt herausgefunden haben, könnte endlich Aufschluss geben. Demnach scheint der Schlüssel für ein langes Leben in unserem Blut zu stecken. Wir erklären im Gespräch mit einem Experten, wie Sie die entsprechenden Faktoren beeinflussen können.