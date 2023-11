Fragerunde mit ihren Fans bei "First Dates"-Liebling Mariella

Die frische 27-jährige Mama bekommt von ihren Followern viel Mitgefühl. Aber nicht nur für sie war dieses Erlebnis ein extrem schlimmes, denn auch für ihren Partner war es traumatisch, seine Mariella in so einem Zustand zu sehen. Doch scheint sie damit nicht alleine zu sein, einige ihrer Fans melden sich bei ihr mit eigenen Erfahrungen. „Ich habe jetzt in den paar Stunden hunderte Nachrichten bekommen wo Frauen gleiches erlebt haben...das hätte ich nicht gedacht.“ (owe)