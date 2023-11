Eufy-Saugroboter: Black-Friday-Angebot wischt 33 Prozent weg

Der Eufy Clean X9 Pro arbeitet mit einer Saugkraft von 5.500 Pascal. Zudem ist der Haushaltsroboter mit zwei Wischpads ausgestattet – Nasswischen ist hier also ebenfalls möglich. Im Inneren des Geräts befindet sich allerdings kein Wassertank. Der Grund: Die Wischpads werden während des Reinigungsvorgangs automatisch an der Station angefeuchtet. Nach der Wisch-Tour werden die Pads in der Station gereinigt und mit warmer Luft bei 40 Grad Celsius getrocknet.

Bonus: Der Eufy-Saugroboter kann ganz einfach über die App oder Sprachsteuerung bedient werden. Die Handhabung ist dementsprechend einfach und angenehm.