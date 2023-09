Endlich ist er da: So klingt der neue *NSYNC-Song "Better Place"

Bislang gab es nur kurze Ausschnitte in kleinen Teasern zu hören, jetzt ist er endlich auf dem Markt. Die Boygroup *NSYNC hat zum ersten Mal seit dem Jahr 2002 einen neuen, komplett eigenen Song auf den Markt gebracht. "Better Place" wurde auf allen gängigen Plattformen veröffentlicht, unter anderem auch via Youtube auf dem offiziellen Kanal der Band rund um Justin Timberlake. "Better Place" ist Teil des Soundtracks für das Animations-Abendteuer "Trolls 3 - Gemeinsam Stark". Es ist die erste musikalische Neu-Veröffentlichung seit dem The-Neptunes-Remix des Songs "Girlfriend" an der Seite von Rapper Nelly (48) vor rund elf Jahren.