Mit 16 Punkten aus sechs Partien ist England damit das Ticket für die EM 2024 in Deutschland nicht mehr zu nehmen. Neuer Zweiter ist die Ukraine (13 Punkte), die mit einem 2:1-Sieg gegen Malta Italien (10 Zähler) auf Platz drei schubste. Italien hat allerdings ein Spiel weniger auf der Uhr. Zudem kommt es am zehnten und letzten Spieltag der Quali-Gruppe C zum Showdown im direkten Duell der Italiener in Leverkusen gegen die Ukraine (20. November). (mli)