Wer öfter im Ausland unterwegs ist und mehr Features wünscht, muss für eine elektronische Parkscheibe gar nicht unbedingt viel tiefer in die Tasche greifen. Das Modell Park Lite von Needit kostet bei Amazon 25,95 Euro. Wer kein Prime-Kunde ist, zahlt außerdem 3,99 Euro Versandkosten. Dafür kommt das Gerät mit einer Nacht-Park-Funktion. Beginnt die Parkzone erst am nächsten Morgen, kann die Uhr vorgestellt werden. Zudem stellt die Uhr automatisch auf Winter- und Sommerzeit um. Wer das nicht braucht, kann die Funktion auch abschalten. Die Parkscheibe ist ebenfalls in Deutschland zugelassen und darf laut Anbieter in der gesamten EU verwendet werden. Needit verspricht, dass die beiliegende Knopfbatterie ungefähr drei Jahre hält. Bei über 20.000 Rezensionen kommt das Modell auf hervorragende 4,7 von fünf Sternen.