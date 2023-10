„Es gibt ein Verfallsdatum für den Bon, dieses liegt jedoch sehr weit in der Zukunft“, erklärt Rechtsanwältin Nicole Mutschke. „Wenn wir irgendwann im Jahr 2021 vergessen haben, den Pfandbon an der Kasse abzugeben, dann haben wir bis zum 31.12.2024 Zeit, ihn zurückzugeben“. Demnach gibt es also eine dreijährige gesetzliche Verjährungfrist, die jeweils am Ende des Jahres beginnt, in dem der Pfandbon ausgegeben worden ist.

Allerdings kann der Pfandbon nicht in jeder Filiale der entsprechenden Supermarkt- oder Discounterkette zurückgegeben werden. „Den Pfandbon kann man nur bei der Filiale einlösen, bei der man die Pfandflaschen auch zurückgegeben hat.“ Das heißt, wer von einer Reise zurückkommt und noch einen Pfandbon in der Tasche findet, guckt in die Röhre.

