DJ Jerome verunglückt: Ehefrau Anni ist nur „froh, dass er noch lebt“

Ganze 13 Stunden habe ihr Mann in Narkose gelegen, bis sie endlich mit ihm reden konnte. „Er hat mich Gott sei Dank sofort erkannt. Seine erste Frage an mich war sofort: Werde ich für immer im Rollstuhl sitzen oder mein Bein verlieren?“

Als Anni eintraf, wurde Marcel-Jerome Gialelés, wie DJ Jerome bürgerlich heißt, sechs Stunden lang operiert. „Sein Gesicht ist sehr kaputt. An der Stirn fehlt viel Haut“, so Anni. Ärzte haben versucht, es wieder zu richten. „Das wurde mit vielen Stichen genäht. Zusätzlich sind einige Zähne abgebrochen. Er ist schon eitel mit seinem Gesicht. Aber er ist stark und eine tolle Person. Er nimmt das gut auf und nimmt es gut hin .“

Tatsächlich ist sein Oberschenkelknochen durchgebrochen. „Der Knochen guckte raus. Aber die Muskulatur und die Haut am linken Beim sind am schlimmsten betroffen. Wenn das nicht richtig durchblutet wird, droht eine Amputation“, so Anni. Doch sie schöpft Hoffnung: Aktuell sehe es „ganz gut aus“.

Das hat er einem großen Schutzengel zu verdanken. „Er hatte keine inneren Blutungen und keinen Schädelbruch oder ähnliches. Das schlimmste waren sein Bein und sein Gesicht“, so Anni weiter.