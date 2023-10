In einer neuen Folge von „Die Wollnys“ (hier auf RTL+ streamen) setzt Silvia ihr Vorhaben direkt in die Tat um und besichtigt mit Harald und der kleinen Cataleya den örtlichen Kindergarten. Eine tolle Einrichtung mit besonders bunten Räumen. Hier kann die Vierjährige nach Herzenslust malen, kochen, basteln oder toben. Doch an Silvias Hand scheint Püppi noch nicht sonderlich begeistert davon zu sein, hier bald jeden Tag mit anderen Kindern zusammen zu spielen. „Sie guckt nicht gerade begeistert“, muss Silvia feststellen.

Was beudet das für Silvias Kindergarten-Vorhaben? Macht ihr Cataleya am Ende einen Strich durch die Rechnung? Eine neue Folge von „Die Wollnys“ zeigt RTLZWEI am Mittwoch, den 25. Oktober ab 20.15 Uhr. (rgä)