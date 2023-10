Dirk Steffens begibt sich auf eine abenteuerliche Reise rund um den Globus, um überraschende Ideen zu finden, wie das Problem unserer Landwirtschaft gelöst werden kann. In „Die große GEO-Story - Wie wir die Welt gesund essen“ werden eine Mega-Milchfabrik in der saudi-arabischen Wüste, eine Algenfarm in Norwegen, der Soja-Krieg im Amazonas, die Heuschreckenjagd in Uganda und die Madenzucht in Deutschland gezeigt.

Für seine Recherchen macht sich Dirk Steffens auf die Suche in Mülltonnen, isst Insekten, erlebt einen kurzen Verlust seines Augenlichts, zieht sich auf einem bayerischen Acker aus und veranstaltet eine große Essensretterparty mitten in Berlin. Da in Deutschland die Bratwurst sehr beliebt ist, steht sie auch im Mittelpunkt der Geschichte. Der Film zeigt auf, welche Änderungen notwendig sind, damit wir auch weiterhin guten Gewissens in die Wurst beißen können. (dki)