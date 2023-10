Die Fantastischen Vier überraschen Fans mit neuem Album und einer Tour

Am Sonntag, den 29. Oktober, startet der Vorverkauf exklusiv für alle Mitglieder des Fantitown Fanclubs. Ab 30. Oktober sind die Tickets für die Tour dann im Ticketshop der Band erhältlich. Es folgt ein exklusiver Vorverkauf bei Ticketmaster am 1. November. Ab Freitag, 3. November, können Fans schließlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen Karten für die Shows erwerben.

Die große "Long Player"-Tour beginnt am 1. Dezember 2024 mit der Auftaktshow in Würzburg. Anschließend finden Konzerte in Frankfurt am Main, Hannover, Köln und vielen weiteren Städten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg statt. Am 22. Dezember 2024 beehren die Fantastischen Vier traditionell Stuttgart mit ihrem vorweihnachtlichen Konzert.

Die Formation um Thomas D (54), Smudo (55), Michi Beck (55) und And. Ypsilon (55) erwartet einen großen Ansturm auf die Tickets zu ihrer geplanten Arena-Tournee. "Die Nachfrage wird voraussichtlich riesig sein", heißt es in der Ankündigung auf der Webseite. Die Fans zeigen sich auf Social Media begeistert von den Neuigkeiten: "Und es ist wieder Fanta-Zeit!" heißt es zum Beispiel in den Kommentaren zum "Long Player On Tour"-Post.

spot on news