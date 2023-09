Der neue Wiesn-Hit? Dieser Italo-Klassiker erobert das Oktoberfest

Welcher Song wird zum Wiesn-Hit 2023? Eine Woche vor dem Ende des Oktoberfests in München zeichnet sich ab: In diesem Jahr könnte ein Italo-Klassiker aus den 80er Jahren das Rennen machen.

"Sarà perché ti amo" (etwa: "Das ist, weil ich Dich liebe") heißt das Lied, zu dem in den Bierzelten aktuell besonders gern geschunkelt und laut mitgesungen wird. Es stammt von der italienischen Band Ricchi e Poveri (etwa: "Reiche und Arme") und ist bereits aus dem Jahr 1981. Der Song wurde erstmals live im gleichen Jahr beim legendären "Festival di Sanremo" präsentiert.

Kurz darauf eroberte es den Fußball - und wurde zur inoffiziellen Hymne des AC Mailand. Noch heute wird es bei Spielen des Vereins regelmäßig gespielt.

In Deutschland kletterte der Song 1981 bis auf Platz 11 der deutschen Charts, war außer in Italien auch in der Schweiz (Platz 2) und in Österreich (Platz 7) erfolgreich. Die vierköpfige Band Ricchi e Poveri wurde 1967 in Genua gegründet und ist bis heute aktiv. Seit Ende der 60er Jahre haben sie über 20 Millionen Alben verkauft.

Ihr größter Hit ist und bleibt "Sarà perché ti amo": Eine spanische Version des Lieds machte den Song auch in Mexiko, der Karibik und Südamerika erfolgreich. Er wurde mehrfach gecovert, gehört zum Soundtrack mehrerer Filme (u. a. vom französischen Horrorfilm "High Tension" aus dem Jahr 2003). 2008 veröffentlichte die Schlagersängerin Diana Sorbello (44) eine deutsche Cover-Version mit dem Titel "Das ist, weil ich dich liebe".

spot on news