„Ich möchte dringend eine Angelegenheit klarstellen, die in letzter Zeit für Verwirrung gesorgt hat“, schreibt Danni Büchner in ihrer Instagram-Story. Ihr und vielen Followern ist aufgefallen, dass in letzter Zeit immer wieder Fotos der Auswanderin in Online-Werbeanzeigen für Abnehmpillen aufgetaucht sind. Es wird sogar mit Dannis Namen geworben.

„Ich möchte in aller Deutlichkeit betonen, dass ich weder die Firma kenne, die diese Tabletten herstellt, noch habe ich jemals das Produkt konsumiert oder in der Hand gehabt“, stellt Danni, die in den letzten Monaten tatsächlich viel Gewicht verloren hat, klar.

„Es ist bedauerlich, dass Betrüger meine Fotos fälschlicherweise verwenden, um den Eindruck zu erwecken, ich würde diese Produkte empfehlen. Dies ist absolut nicht der Fall“, so die 45-Jährige.