Club Las Piranjas: Serien-Fortsetzung des Kult-Klassikers auf RTL+

Bei der Figur des Edwin Öttel hat sich über die Jahre so einiges verändert: Längst hat er das Hotelresort irgendwo im sonnigen Süden hinter sich gelassen und steht gleichzeitig vor den Scherben seines Lebens: Seine Miete kann der inzwischen ergraute Frauenschwarm von damals nicht mehr bezahlen und ihm fehlt es an Perspektive. Mit dem Plan, von einer Klippe zu stürzen, sitzt er also knapp 30 Jahre später erneut im Reisebus. Zum Glück gibt das in die Jahre gekommene Fahrzeug kurz vor der Klippe allerdings den Geist auf – und zeitgleich ereilt Edwin Öttel eine überraschende Nachricht: Seine Ex-Geliebte und ehemalige Chefin Dr. Renate Wenger liegt auf dem Sterbebett. Ihr gemeinsamer Sohn Björn leitet inzwischen das Hotel und plant, bald zu heiraten. Weil Renate jedoch wittert, dass dessen Verlobte Lani (gespielt von Trang Le Hong) bloß auf Björns Geld aus ist, bietet sie Edwin eine einmalige Chance: Wenn er die Hochzeit seines Sohnes verhindert, erbt er die Hälfte des Clubresorts.