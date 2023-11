Darf es noch günstiger sein, und ist auch ein älteres iPhone okay? In dem Fall gibt es bei Freenet die Green LTE Flat mit 25 Gigabyte samt iPhone 11 zum Kombipreis. Zu beachten ist, dass es sich um ein Refurbished-Gerät handelt. Es wurde also mal ausgepackt, ist aber laut Anbieter garantiert generalüberholt, in hervorragendem Zustand mit entsprechendem Akkuzustand. Rechnet man alle Boni dieses Deal-Pakets zusammen, zahlt man dafür keine drei Euro effektiv monatlich.