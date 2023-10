Dem 15-jährigen Mädchen auf dem Foto würde Tori heute gerne Einiges sagen. „Du bist etwas wert. Eine Menge! Du wirst die Rolle der Donna Martin nicht nur EIGEN machen, sondern sie zu einer der kultigsten und beliebtesten Fernsehfiguren der Welt machen. Hör auf niemanden, der dir das Gefühl gibt, weniger wert zu sein! Du kannst alles tun, worauf du deinen Geist, dein Herz und deine Seele ausrichtest!“

Heute könne sie entspannter damit umgehen, dass ihr Vater immer mit ihrer Karriere in Verbindung gebracht werden wird. „Du BIST die Tochter deines Vaters. Sei also stolz darauf, Aaron Spellings Tochter zu sein, denn du hast all seine erstaunlichen Produktionsfähigkeiten geerbt! Ganz zu schweigen von seiner Erzählkunst und Kreativität! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, appelliert Tori an die Teenie-Tori.