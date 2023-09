Tatsächlich handelt es sich bei der verrückten Geschichte um keinen schrägen Witz, sondern eine in Wahrheit berührende Freundschaft. Wally sei für Henney ein „emotionaler Unterstützungs-Alligator.“ 2022 erklärt der Mann im Gespräch mit dem Guardian, wie das Reptil sein Leben verändert.

„Ich verlor drei Familienmitglieder und vier lebenslange Freunde in zwei Wochen. Ich zog mich in eine große, dunkle Depression zurück. Mein Arzt wollte mir Anti-Depressiva geben, ich nahm sie aber nicht. Also ging ich einen Monat später zu einer weiteren Untersuchung und er fragte mich. 'Was machst du? Du siehst wirklich gut aus.' Ich antwortete: 'Ich hänge mit meinem Alligator herum.'“

Wally sei berühmt für seine Umarmungen, schenke Henney Geborgenheit – blöderweise aber nicht bei Baseballspielen in der MLB. (sport.de/fkl)