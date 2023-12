Das war’s aber noch nicht. In der 14. Staffel gibt’s eine weitere Neuerung. Dieses Mal starten die Dates nämlich in Deutschland! Hier dürfen beide Bachelors schon vor dem großen Abenteuer in Südafrika auf Tuchfühlung gehen. Wer entspricht ihren Vorstellungen, mit wem sind sie auf einer Wellenlänge und bei welchem Blind Date ist bereits klar, dass nicht mehr draus wird? Schließlich reisen die Männer gemeinsam mit 22 verbliebenen Single-Ladys nach Südafrika – und die Liebessuche beginnt so richtig.

Wer die zwei Bachelors sind, erfahrt Ihr schon bald – natürlich auch hier auf RTL.de (kwa)