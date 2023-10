„Lieber Papa, jemand hat mir einmal gesagt, dass meine Seele und deine Seele sich schon seit so vielen Jahren kennen. Ich weiß noch, wie ich mich bei dem Gedanken umarmte, dass wir uns nie verlieren könnten“, schreibt Aurora in dem Brief, der zu Eros’ 60. Geburtstag am 28. Oktober in der italienischen Zeitung Corriere della Sera erschienen ist.



„Ich dachte immer, dass dein Name perfekt zu dir passt. Du bist die Liebe. Jeder, der die Gelegenheit hat, die Güte deines Herzens zu berühren, hat wirklich Glück“, so die 26-Jährige, die erklärt, dass ihr Vater der großzügigste Mensch sei, den sie kenne. „Deine Freundlichkeit und Bescheidenheit sind ein Beispiel für alle, in einer Zeit, in der Arroganz und Geiz regieren“, würdigt sie ihn.