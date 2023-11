Die beiden Frauen von der Internationalen Raumstation ISS müssen hochkonzentriert arbeiten, denn jede falsche Bewegung könnte gefährlich sein. Sieben Stunden sollte der Reparatur-Außeneinsatz an der Raumstation dauern – doch am Ende läuft nichts mehr nach Plan! Und die US-Raumfahragentur Nasa muss öffentlich über die Panne aufklären: Bei Arbeiten unter anderem an den Sonnensegeln, „ging eine Werkzeugtasche versehentlich verloren.“

Ja, auch dort im Weltall kommen Pannen vor - kurz nicht aufgepasst und schon ist die Tasche weg. Zumindest gab es für die Astronautinnen Entwarnung: „Für den Rest des Weltraumspaziergangs wurden die Werkzeuge nicht benötigt.“

Und auch sonst soll diese Werkzeugtasche für die Raumstation nicht besonders gefährlich sein, denn sie ist einfach davongeflogen, wie man auf einem Nasa-Video auf der Plattform X sehen kann.

