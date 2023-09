Apple-Neuheit: Hier gibt es das iPhone 15 zum Bestpreis

Das neue iPhone 15 gibt es in fünf verschiedenen Farben: Schwarz, Pink, Gelb, Blau und Grün – und in den Speichervarianten 128 oder 256 Gigabyte. Es ist das erste iPhone mit einem USB-C-Anschluss und wird zusammen mit dem passenden Ladekabel geliefert. Wie das iPhone 14 Pro und Pro Max verfügt auch das neue Modell über die Dynamic Island am oberen Bildschirmrand, mit der Apps und Wiedergaben auf dem Handy gesteuert und überblickt werden können sowie den leistungsstarken A16 Bionic Chip. Der hochauflösende Bildschirm misst 6,1 Zoll – genau wie die Vorgängermodelle seit dem iPhone 11.