Ann-Kathrin und Mario Götze: Endlich verraten sie den Babynamen

Ann-Kathrin Götze (33) und Ehemann Mario Götze (31) haben nach der Geburt ihrer Tochter erste Familienfotos in einem Instagram-Post veröffentlicht. Gemeinsam mit Sohn Rome (3) und dem jüngsten Familienzuwachs sitzen die beiden auf den Bildern sichtlich glücklich auf einem Sofa. "Unsere Tochter Gioia wurde am 20. Oktober geboren und wir sind überglücklich, sie bei uns zu haben", schrieb das Paar dazu in einem Statement.