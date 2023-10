Der Kalender kommt in einem recht großen Karton, der mit viel Papier ausgelegt ist. Wir sind erleichtert, dass uns keine Plastik-Berge entgegenkommen. Dass der Kalender selbst aber in Folie eingepackt ist, ergibt für uns keinen Sinn – sind doch alles verschlossene Türchen.

Von den 24 Überraschungen sind sieben in kleinen Plastikbeutelchen verpackt. Auch hier erschließt sich uns der Sinn der zusätzlichen Verpackung nicht. Der überwiegende Teil des Inhalts ist aber ohne zusätzliche Verpackung hinter den Türchen versteckt. Und was uns besonders freut: Der „Korpus“ des Kalenders, der sonst oft aus Plastik ist, ist aus reiner Pappe. Was für ein schönes Gefühl, als ich das später in der blauen Tonne entsorge. Wer kennt nicht dieses miese Gefühl nach Weihnachten, wenn die gelbe Tonne überquillt.

Super finden wir übrigens auch, dass sich bei den Inhalten vieles um das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit dreht.

Spoilerwarnung: Wer sich überraschen lassen will, liest ab hier nicht mehr weiter, denn wir haben alles ausgepackt.