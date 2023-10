5 Adventskalender-Ideen für Schwangere und frisch gebackene Muttis

Kaffee und Alkohol sind in der Schwangerschaft tabu. Kein Wunder also, dass gerade Schwangere in der kalten Jahreszeit verstärkt zu Tee greifen. Auch Mamas lieben heiße Getränke für eine kurze Auszeit vom Babystress. Ein Tee-Kalender wie dieser* von Corasol (knapp 30 Euro) ist daher das perfekte Geschenk für die Frau in besonderen Umständen. Hier verlocken 24 Tee-Kreationen zum Ausprobieren, darunter würzige Sorten wie Vanillekipferl (Schwarztee mit Mandel- und Rosenaroma), aber auch fruchtige Varianten wie Schlittenfahrt (Orangen- und Vanillegeschmack). Der kalorienfreie Genuss in der Vorweihnachtszeit ist Wellness für Körper und Geist.