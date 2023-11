In die Innenstädte gehen dagegen immer weniger Menschen. Für nur noch 39 Prozent der Menschen ist das Shoppingerlebnis in der Stadt wichtig, vor der Pandemie waren es noch 59 Prozent. „Immer mehr Verbraucher müssen jeden Euro zweimal umdrehen. Hinzu kommt die Vielzahl an bedrückenden weltweiten Krisen und Kriegen – da will bei vielen keine große Freude aufkommen. Der Handel dürfte mit Preissenkungen und Rabattaktionen versuchen, gegenzusteuern. Das geht aber auf die Marge und ist letztlich kein nachhaltiges Erfolgsmodell“, sagt Michael Renz, Leiter des Bereichs Konsumgüter und Handel bei EY Deutschland.

Wer Geld sparen möchte, der kann sich seine Weihnachtsgeschenke auch einfach selbst basteln. Unsere vier Last-Minute-Ideen lassen sich in gerade einmal vier Stunden umsetzen und sind auch noch güntig! (dbl)