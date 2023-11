Wegen FDP: Gehen wir bald wieder wählen?

„Die FDP ist sicherlich der Ampelpartner, der am meisten mit dem Bündnis hadert“, erklärt Nadine to Roxel, Chefreporterin Politik. „Aber auch in der FDP ist man sich darüber im Klaren, vor allem mit Blick auf die aktuellen Umfragen, dass sie bei Neuwahlen möglicherweise aus dem Bundestag fliegt. Und dann ist jede Machtoption dahin.“

Klar ist: Finanzminister Christian Lindner muss jetzt gemeinsam mit SPD und Grünen eine Lösung finden, wie sie das 60-Milliarden-Euro-Loch im Staatshaushalt stopfen wollen. Denn zerbricht die Ampel, gäbe es wohl Neuwahlen. Fast jeder zweite Deutsche findet das gut - sagt eine aktuelle Forsa-Umfrage für RTL und ntv.

Lese-Tipp: Kommentar von RTL-Politikchef Nikolaus Blome: Haushaltsloch, Haushaltssperre – das ist keine Katastrophe, Deutschland ist noch lange nicht bankrott!

Auch wenn die Liberalen bei Neuwahlen um den Wiedereinzug in den Bundestag zittern müssten, ist FDP-Rebell Matthias Nölke fest entschlossen: Er will die gesammelten Unterschriften jetzt zur Parteizentale bringen. Wenn mehr als 500 Unterschriften zusammengekommen sind, muss die FDP einen Mitgliederentscheid durchführen. „Und wenn die FDP dann möglicherweise schwarz auf weiß da stehen hat, dass ein Großteil ihrer Mitglieder die Ampel ablehnt, gerät die Partei weiter unter Druck, kann aber sicherlich mit dem Argument ‚Wir befinden uns in Krisenzeiten‘ in der Ampelregierung bleiben.“, erklärt Nadine to Roxel. Eine solche Mitgliederbefragung ist nämlich für die Parteispitze nicht bindend.