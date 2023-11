Haushaltsloch, Haushaltssperre: Keine Katastrophe - Deutschland ist noch lange nicht bankrott!

Fünfzehn bis 20 der erwähnten 60 Milliarden fehlen im Haushalt 2024, das sind drei bis vier Prozent des gesamten Haushaltsvolumens. Wenn jeder der drei Herren bereit wäre, die eigene Partei einmal über den eigenen Schatten springen zu lassen, wäre das allemal machbar.

Die SPD lässt ein paar Abstriche bei den sage und schreibe 112 Milliarden Euro Rentenzuschuss zu. Das könnte zum Beispiel die allseits als unsinnig erkannte „Rente mit 63“ treffen.

Die Grünen nehmen hin, dass die weniger wirkungsvollen Klimaschutz-Vorhaben gestreckt werden und ein wenig warten. Das könnte zum Beispiel manche Sonderheiten bei Häuserdämmung oder Solarförderung treffen.

Und die FDP akzeptiert, dass bestimmte Steuervergünstigungen, die ja staatlicher Steuerverzicht sind, auslaufen. Das könnte die steuerliche Begünstigung von Dienstwagen oder Flugbenzin treffen.

Kurzum: Als Mix aus etwas mehr Einnahmen und etwas weniger Ausgaben ließe sich das lauthals beschrieene Loch dann doch rasch schließen – es bräuchte diese verbotenen Schulden gar nicht mehr.

Gerecht zwischen den Generationen wäre das obendrein: Es sind die Jüngeren, die in der Zukunft die Schulden abbezahlen müssen, die die Älteren in der Gegenwart machen. In einem gewissen Rahmen ist das in Ordnung. Aber diesen Rahmen hat die Bundesregierung sprengen wollen, und es ist ihr zum Glück verboten worden. Das ist nicht der Ausnahmezustand. Deutschland ist noch lange nicht bankrott. Deutschland kehrt zurück zu einer ordentlichen Haushaltsführung, wie sie jeder und jede aus dem eigenen Privatleben kennt.