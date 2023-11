Die Bundesregierung plagen nach dem Haushaltsurteil aus Karlsruhe Finanzsorgen. Christian Lindner hat nun reagiert und die Mittel für alle Ministerien erstmal gesperrt. Dabei geht es um Zusagen für kommende Jahre. Teile der Ampel-Koalition sehen ein Aussetzen der Schuldenbremse als Ausweg.

Was bedeutet diese Sperre jetzt für die Politik, den Staat und letztlich auch für uns Bürgerinnen und Bürger?

„Das ist jetzt erst mal die Notbremse, weil einfach noch gar nicht vollumfänglich klar ist, welche Auswirkungen dieses Urteil tatsächlich hat auf den aktuellen Haushalt, auf den nächsten Haushalt und auch auf mindestens einen weiteren milliardenschweren Sondertopf hat“, erklärt Berlin-Korrespondentin Katharina Kuhnert. Die Regierung prüft nun mit Hochdruck, wie sich dieses Finanzloch stoppen lässt. „Da gibt es große Diskussionen innerhalb der Bundesregierung und unterschiedliche Vorstellungen.“

So liegen Kürzungen bei Sozialausgaben, Steuererhöhungen und auch eine Reform der Schuldenbremse auf dem Tisch. „Und es wird auch noch eine andere Option diskutiert, nämlich dass man jetzt nachträglich einen Notstand erklärt, sodass dann einiges, was jetzt möglicherweise verfassungswidrig ist, dann wieder verfassungskonform wäre. Allerdings ist rechtlich strittig, ob dieser Schritt möglich ist.“, so Kuhnert.