Wärmepumpe auch im Mehrparteienhaus?

Wenn die alte Heizung kaputt ist, machen sich viele Gedanken, ob eine Wärmepumpe in Frage kommt. Was aber passiert, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt? Können Eigentümer von Wohnungen eine Wärmepumpe auch auf dem Balkon installieren? Volker Eink, Bauphysiker & Energieberater für die Verbraucherzentrale Berlin verrät im Energie Talk, wovon das abhängt.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!