Im Zuge der Recherche stößt das „stern Investigativ“-Team unter anderem auf bisher nicht veröffentlichte Dokumente von Behörden und Rettungsdiensten, die auffällig viele Arbeitsunfälle, darunter schwere und schwerste, in Teslas deutscher Fabrik dokumentieren. Aus einer Aktennotiz des Landesamts für Arbeitsschutz geht hervor, dass auf dem Werksgelände über einen längeren Zeitraum fast täglich Unfälle passierten.

Allein zwischen Juni und November 2022 gab Tesla selbst demnach mindestens 190 meldepflichtige Unfälle an. In Deutschland sind alle Arbeitsunfälle meldepflichtig, nach denen Arbeitnehmer mindestens drei Tage arbeitsunfähig sind.

Unterlagen der Rettungsstellen dokumentieren zudem, dass Musks Fabrik im ersten Jahr nach der Eröffnung 247 Mal einen Rettungswagen oder Hubschrauber anforderte.

Auf die Mitarbeiterzahl umgerechnet, seien dies – in ähnlichem Zeitraum – dreimal so viele Notfälle wie beispielsweise in Audis Werk in Ingolstadt.

Die Rettungsberichte zeigen unter anderem, dass einem Mitarbeiter aus mehreren Metern Höhe eine 50 Kilogramm schwere Holzkiste auf den Kopf fiel, oder ein Mitarbeiter in einen Dosierofen mit glühend heißem Aluminium mit dem Fuß einbrach. Zudem hätten die Retter Verletzungen durch Verbrennungen, Salzsäure oder amputierte Gliedmaßen aufgelistet.