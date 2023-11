RTL-Reporterin im Gazastreifen: „So viel Zerstörung, so viel Leid, das tut schon echt weh“

Dutzende Palästinenser, die teils mit weißen Flaggen auf der Salah Din Straße laufen: Vom umkämpften Norden gehen sie in den sichereren Süden.

Eine kleine Chance, vielleicht eine Geisel zu retten, die unter den Fliehenden ist? Die nächste Station ist Shajaiya – weiter nördlich Richtung israelischer Grenze. Es ist eines der am dichtesten besiedelten Gebiete. Jetzt ist es ist zur Trümmerwüste geworden – und eine Kampfzone. Gefechte ganz in der Nähe sind zu hören. Hier ist es gefährlicher.

Danach geht es für die Journalisten zurück nach Israel. Um besser zu verstehen, was hier wirklich passiert, reichen drei Stunden nicht, man bräuchte viele Wochen im Krieg: Auf beiden Seiten. „Doch was ich verstanden habe: Der Krieg ist lange nicht vorbei: Und das heißt mehr Leid auf beiden Seiten“, so Blufarb.

Besonders bewegend für sie ist der Moment, als sie die Flüchtenden beobachten konnte: „Das war traurig. Ich habe geguckt, lange geguckt, wie gucken die da? Gehen dort Kinder und Frauen? Sind die erleichtert? Die haben ja auch alle Angst vor der Hamas. Freuen Sie sich jetzt, dass die Soldaten da sind? Wahrscheinlich nicht. Die haben Angst vor den Soldaten. Ganz viele Fragen, die man sich gestellt hat“, schildert sie ihre Eindrücke.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!