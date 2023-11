Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat große Pläne: Er will, dass jeder Patient ab Mai 2024 in einem Online-Portal checken kann, welche Klinik welche Leistung anbietet. Abrufbar sein sollen dann Daten zu Fallzahlen, also der Behandlungserfahrung, zum Personalschlüssel bei Fachärztinnen, Fachärzten und Pflegekräften sowie zu Komplikationsraten ausgewählter Eingriffe. Doch das liegt jetzt erstmal auf Eis, geht in den Vermittlungsausschuss.

Der Vermittlungsausschuss besteht aus 16 Mitgliedern des Bundesrates und ebenso vielen des Bundestages, die entsprechend den Fraktionsstärken benannt sind. Er soll einen Kompromiss finden, wenn der Bundesrat Gesetze ablehnt, die schon vom Bundestag beschlossen wurden.

Der Vorsitzende der Gesundheitsminister, Manne Lucha (Grüne) aus Baden-Württemberg, sagte, die Intention des Lauterbach-Gesetzes sei richtig. So wie das Gesetz vorgelegt werde, schaffe es aber nicht mehr Transparenz, sondern stifte Verwirrung. Mehrere Länder kritisierten zudem Eingriffe in ihre Hoheit für die Krankenhausplanung und forderten zusätzliche Finanzhilfen des Bundes.