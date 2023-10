Mehr als ein halbes Jahr lang wollte die Regierung die heraufziehende Krise bei Asyl und Flüchtlingen nicht wahrhaben. Viel zu oft wurde weggeguckt und bei Pseudo-Gipfeln weggequatscht, derweil die Zahlen immer weiter stiegen. Jetzt sind Städte und Gemeinden überlastet am Anschlag, und viele Wähler wechseln aus Wut zur AfD. So was kommt so was. Selber schuld.

Mal Ehrlich: Für den Kanzler läuft die Uhr. Allzu viel Zeit hat er nicht mehr. Den Leuten im Land geht die Geduld aus.