Die CDU kritisiert die Sozialleistung und will sie wieder abschaffen. CDU-Generalsekretär Linnemann findet: Es müssten mehr Anreize gesetzt werden, Arbeit zu suchen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil verteidigt das Bürgergeld in der ARD und warnt Arbeitnehmer, ihre Jobs für ein Leben mit Stütze zu kündigen. Konkret sagt er: "Eine Klarstellung: Jemand der so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, kriegt erst eine Sperre beim ALG. Man muss für das Bürgergeld bedürftig sein, und wer nicht mitwirkt, bekommt Leistungsminderung."

Geht’s noch? Für wie doof hält er die Leute? In Krisen-Zeiten gibt wohl niemand seinen Arbeitsplatz freiwillig auf. Wer weiß, wann er einen neuen kriegt. Oder hält der Minister in Wahrheit sein neues Bürgergeld für eine echte Fehlkonstruktion, die auch normale Leute auf Abwege lockt?

Das schon eher.