SIE wurden von manchen als die „deutschen Kennedys“ gefeiert, doch auch ihre Ehe scheiterte! Im September trennten sich der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (51, CSU) und seine Frau Stephanie (46). Anwalt Christian Schertz sagte damals der Deutschen Presse-Agentur: „Ja, es ist richtig, das Paar hat sich bereits im vergangenen Winter in bestem Einvernehmen getrennt und wird auch weiterhin in großer Freundschaft eng miteinander verbunden bleiben.“

Das Paar hatte 2000 geheiratet. Die zu Guttenbergs brachten Glanz in die Bundespolitik. Sie versprühten Jugendlichkeit und Energie, wenn sie in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Doch mit der Plagiatsaffäre von Karl Theodor zu Guttenberg kam der Fall. Die Familie, das Paar hat zwei Töchter, ging in die USA, hatte aber nicht vor, die Zelte in Deutschland für immer abzubrechen. Zu Guttenberg wurde Experte in einer „Denkfabrik“. Immer wieder machte er sich hierzulande bemerkbar, per Interview oder dem relativ schnell veröffentlichten Buch „Vorerst gescheitert“. Stephanie zu Guttenberg engagierte sich vor und nach dem Karriere-Bruch ihres Mannes in vielen gesellschaftlichen Bereichen.